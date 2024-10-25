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В Чувашии ликвидировали открытое горение на мебельном производстве
В Чувашии ликвидировали открытое горение на мебельном производстве - РИА Новости, 25.10.2024
В Чувашии ликвидировали открытое горение на мебельном производстве
Открытое горение ликвидировано на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:40
2024-10-25T19:40
2024-10-25T19:51
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что возгорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. Пожар был локализован на общей площади 2 тысячи квадратных метров."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Лапсарах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии ликвидировали открытое горение на мебельном производстве
МЧС: открытое горение на мебельном производстве в деревне Лапсары ликвидировали