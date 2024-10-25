https://ria.ru/20241025/pozhar-1980133241.html
В Чувашии загорелось производственное здание
В Чувашии загорелось производственное здание - РИА Новости, 25.10.2024
В Чувашии загорелось производственное здание
Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:14
2024-10-25T17:14
2024-10-25T17:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980134713_39:0:2501:1385_1920x0_80_0_0_ac991dd2f26dc3d74053ef5c921f2409.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Чувашской Республике. Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. На данный момент пожар локализован на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, в ликвидации задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980134713_227:0:2074:1385_1920x0_80_0_0_1d741c943cb28fe6c21b66861788e569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии загорелось производственное здание
МЧС: в Чувашии на двух тысячах "квадратов" горит здание по производству мебели