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В Чувашии загорелось производственное здание - РИА Новости, 25.10.2024
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17:14 25.10.2024 (обновлено: 17:23 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/pozhar-1980133241.html
В Чувашии загорелось производственное здание
В Чувашии загорелось производственное здание - РИА Новости, 25.10.2024
В Чувашии загорелось производственное здание
Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:14
2024-10-25T17:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Чувашской Республике. Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. На данный момент пожар локализован на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, в ликвидации задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии загорелось производственное здание

МЧС: в Чувашии на двух тысячах "квадратов" горит здание по производству мебели

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Чувашии. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Чувашии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Чувашии. Кадр видео
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Чувашской Республике. Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. На данный момент пожар локализован на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, в ликвидации задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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