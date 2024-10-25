https://ria.ru/20241025/pozhar-1980133241.html

В Чувашии загорелось производственное здание

В Чувашии загорелось производственное здание - РИА Новости, 25.10.2024

В Чувашии загорелось производственное здание

Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:14

2024-10-25T17:14

2024-10-25T17:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели в Чувашии, площадь пожара составляет 2 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Чувашской Республике. Загорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. На данный момент пожар локализован на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, в ликвидации задействованы 45 специалистов и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)