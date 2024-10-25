https://ria.ru/20241025/pozhar-1980121359.html

На северо-западе Москвы потушили пожар в 17-этажном доме

На северо-западе Москвы потушили пожар в 17-этажном доме - РИА Новости, 25.10.2024

На северо-западе Москвы потушили пожар в 17-этажном доме

Пожар ликвидирован в 17-этажке в столичном районе Митино, сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:40

2024-10-25T16:40

2024-10-25T16:40

происшествия

россия

митино

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пожар ликвидирован в 17-этажке в столичном районе Митино, сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что нижняя часть 17-этажной высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы. До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались пять человек. Позднее в экстренных службах РИА Новости уточнили, что очаг пожара, по предварительной информации, находится в магазине "Дикси" в районе Митино. "Столичные огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 50 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html

россия

митино

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, митино, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)