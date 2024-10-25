https://ria.ru/20241025/pozhar-1980087582.html

На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом

На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом - РИА Новости, 25.10.2024

На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом

Нижняя часть высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:33

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нижняя часть высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Московские огнеборцы МЧС России тушат пожар в 17-этажке. На северо-западе столицы горит стилобатная часть жилого дома, в которой расположены магазины и аптеки", - говорится в сообщении.Отмечается, что до прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 5 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, очаг возгорания, по предварительной информации, находится в магазине "Дикси". Торговое заведение находится по адресу: улица Дубравная, дом 40. Со слов администрации, людей внутри магазина нет.

https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия