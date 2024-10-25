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На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом
На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом - РИА Новости, 25.10.2024
На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом
Нижняя часть высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:06
2024-10-25T15:06
2024-10-25T15:33
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нижняя часть высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Московские огнеборцы МЧС России тушат пожар в 17-этажке. На северо-западе столицы горит стилобатная часть жилого дома, в которой расположены магазины и аптеки", - говорится в сообщении.Отмечается, что до прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 5 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, очаг возгорания, по предварительной информации, находится в магазине "Дикси". Торговое заведение находится по адресу: улица Дубравная, дом 40. Со слов администрации, людей внутри магазина нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На северо-западе Москвы загорелся 17-этажный дом
На северо-западе Москвы горит стилобатная часть высотки, где находятся магазины
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Нижняя часть высотки, где расположены магазины и аптеки, загорелась на северо-западе Москвы, сообщило МЧС России в Telegram-канале
.
"Московские огнеборцы МЧС России тушат пожар в 17-этажке. На северо-западе столицы горит стилобатная часть жилого дома, в которой расположены магазины и аптеки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 5 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, очаг возгорания, по предварительной информации, находится в магазине "Дикси". Торговое заведение находится по адресу: улица Дубравная, дом 40. Со слов администрации, людей внутри магазина нет.