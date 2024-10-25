https://ria.ru/20241025/podmoskove-1980012308.html
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2024
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более одной тысячи детей прошли лечение в стационаре Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля (ДКЦ) в Подмосковье за все время работы, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:00
2024-10-25T12:00
2024-10-25T12:00
новости подмосковья
татьяна шаповаленко
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970846300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28bbaa1517860a16dd50c524b48736e9.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли лечение в стационаре Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля (ДКЦ) в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. На данный момент в Центре работают 26 отделений по 28 профилям. "В ДКЦ имени Рошаля установлено свыше девяти тысяч единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии, аппараты для гемодиафильтрации и другие. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. В нашем центре проводятся сложные операции, такие как, эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца, микрохирургические вмешательства на челюстно-лицевую зону и многие другие" - сказала главный врач ДКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться в привычный ритм жизни. Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона.
https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970846300_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_de45a29a7c1497583449d2b298e249c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна шаповаленко, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Татьяна Шаповаленко, Московская область (Подмосковье)