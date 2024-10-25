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Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2024
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Новости Подмосковья
 
12:00 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/podmoskove-1980012308.html
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2024
Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье
Более одной тысячи детей прошли лечение в стационаре Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля (ДКЦ) в Подмосковье за все время работы, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:00
2024-10-25T12:00
новости подмосковья
татьяна шаповаленко
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли лечение в стационаре Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля (ДКЦ) в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. На данный момент в Центре работают 26 отделений по 28 профилям. "В ДКЦ имени Рошаля установлено свыше девяти тысяч единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии, аппараты для гемодиафильтрации и другие. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. В нашем центре проводятся сложные операции, такие как, эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца, микрохирургические вмешательства на челюстно-лицевую зону и многие другие" - сказала главный врач ДКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться в привычный ритм жизни. Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона.
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татьяна шаповаленко, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Татьяна Шаповаленко, Московская область (Подмосковье)

Более тысячи детей прошли лечение в Центре имени Рошаля в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиДиагностический Центр имени Л.М. Рошаля
Диагностический Центр имени Л.М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Диагностический Центр имени Л.М. Рошаля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более одной тысячи детей прошли лечение в стационаре Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля (ДКЦ) в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На данный момент в Центре работают 26 отделений по 28 профилям.
"В ДКЦ имени Рошаля установлено свыше девяти тысяч единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии, аппараты для гемодиафильтрации и другие. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. В нашем центре проводятся сложные операции, такие как, эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца, микрохирургические вмешательства на челюстно-лицевую зону и многие другие" - сказала главный врач ДКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться в привычный ритм жизни.
Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона.
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