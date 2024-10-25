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В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики - РИА Новости, 25.10.2024
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13:47 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики - РИА Новости, 25.10.2024
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:47
2024-10-25T13:47
белоруссия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а выбор народа. "В любом случае, это абсолютно суверенное дело Белоруссии и, конечно, главное, это не поддержка России, а главное, это тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вмешательства в выборы Белоруссии извне. Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.
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белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики

Песков назвал выборы президента Белоруссии суверенным делом республики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а выбор народа.
"В любом случае, это абсолютно суверенное дело Белоруссии и, конечно, главное, это не поддержка России, а главное, это тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вмешательства в выборы Белоруссии извне.
Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Вчера, 13:45
 
БелоруссияРоссияДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
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