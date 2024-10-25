https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики - РИА Новости, 25.10.2024

В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:47

2024-10-25T13:47

2024-10-25T13:47

белоруссия

россия

дмитрий песков

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а выбор народа. "В любом случае, это абсолютно суверенное дело Белоруссии и, конечно, главное, это не поддержка России, а главное, это тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вмешательства в выборы Белоруссии извне. Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.

https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко