https://ria.ru/20241025/peskov-1980062729.html
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики - РИА Новости, 25.10.2024
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:47
2024-10-25T13:47
2024-10-25T13:47
белоруссия
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а выбор народа. "В любом случае, это абсолютно суверенное дело Белоруссии и, конечно, главное, это не поддержка России, а главное, это тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вмешательства в выборы Белоруссии извне. Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.
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белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
В Кремле назвали выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
Песков назвал выборы президента Белоруссии суверенным делом республики
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии - суверенное дело республики, а главное, это не поддержка России, а выбор народа.
"В любом случае, это абсолютно суверенное дело Белоруссии и, конечно, главное, это не поддержка России, а главное, это тот выбор, который сделает народ нашей братской Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения по поводу вмешательства в выборы Белоруссии извне.
Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Александр Лукашенко
заявил, что намерен выдвинуть на них свою кандидатуру.