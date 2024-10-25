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Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
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13:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:45
2024-10-25T13:45
белоруссия
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. И я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича, вряд ли могут быть какие-то сомнения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о выборах в Белоруссии. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо.
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белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков

Песков: Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. И я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича, вряд ли могут быть какие-то сомнения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о выборах в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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