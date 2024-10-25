https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html

Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков

Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024

Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков

Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:45

2024-10-25T13:45

2024-10-25T13:45

белоруссия

россия

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. И я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича, вряд ли могут быть какие-то сомнения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о выборах в Белоруссии. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо.

https://ria.ru/20241025/peskov-1980051691.html

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белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко