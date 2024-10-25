https://ria.ru/20241025/peskov-1980061657.html
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2024
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:45
2024-10-25T13:45
2024-10-25T13:45
белоруссия
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. И я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича, вряд ли могут быть какие-то сомнения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о выборах в Белоруссии. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что это необходимо.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980051691.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, дмитрий песков, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Кремль будет следить за выборами президента Белоруссии, заявил Песков
Песков: Кремль будет внимательно следить за выборами президента Белоруссии