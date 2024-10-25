https://ria.ru/20241025/peskov-1980056015.html

Песков прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки

Песков прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 25.10.2024

Песков прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос возможности возобновить Черноморскую зерновую сделку, заявил, что договоренность подразумевает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:37

2024-10-25T13:37

2024-10-25T13:37

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос возможности возобновить Черноморскую зерновую сделку, заявил, что договоренность подразумевает выполнение условий для каждой из сторон. " (Президент РФ Владимир) Путин говорил о том, что договоренность подразумевает выполнение условий для каждой из сторон. Предыдущий опыт не был настолько успешным: то, что должны были сделать для нас, сделано не было. Это очевидно, это всеми признается. То есть, как таковая сделка не получилась сделкой", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

https://ria.ru/20241025/peskov-1980055477.html

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