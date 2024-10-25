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Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.10.2024
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13:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peskov-1980055994.html
Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле
Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.10.2024
Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле
Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:37
2024-10-25T13:37
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дмитрий песков
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, мы никак не пытаемся, да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы с этих странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в сторону России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Молдавии и Грузии. В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками - по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
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в мире, молдавия, россия, грузия, дмитрий песков, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Грузия, Дмитрий Песков, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Россия не пытается влиять на выборы в Молдавии и Грузии, заявили в Кремле

Песков: Россия не пытается влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии

© iStock.com / yulenochekkМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / yulenochekk
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы никак не пытаемся, да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы с этих странах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в сторону России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Молдавии и Грузии.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками - по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
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В миреМолдавияРоссияГрузияДмитрий ПесковМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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