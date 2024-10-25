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Песков обвинил Запад в том, что он диктует Тбилиси свои условия - РИА Новости, 25.10.2024
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13:31 25.10.2024 (обновлено: 13:44 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peskov-1980049538.html
Песков обвинил Запад в том, что он диктует Тбилиси свои условия
Песков обвинил Запад в том, что он диктует Тбилиси свои условия - РИА Новости, 25.10.2024
Песков обвинил Запад в том, что он диктует Тбилиси свои условия
Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:31
2024-10-25T13:44
тбилиси
в мире
дмитрий песков
грузия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Грузии одна ситуация, мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузинов самих – принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в сторону России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Грузии.Он добавил, что трудно представить, "как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес".В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти пятипроцентный барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
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тбилиси, в мире, дмитрий песков, грузия, россия
Тбилиси, В мире, Дмитрий Песков, Грузия, Россия
Песков обвинил Запад в том, что он диктует Тбилиси свои условия

Песков: Запад пытается выкручивать руки Тбилиси

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад пытается выкручивать руки Тбилиси и диктовать свои условия, трудно представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Грузии одна ситуация, мы никак вообще не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузинов самих – принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на обвинения в сторону России по поводу ее якобы имеющих место попытках повлиять на выборы в Грузии.
Он добавил, что трудно представить, "как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес".
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти пятипроцентный барьер. Партия, набравшая более всех голосов, сможет представить кандидата в премьеры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
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