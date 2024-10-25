https://ria.ru/20241025/peskov-1980011163.html
Песков оценил возможность присоединения Турции к БРИКС
Песков оценил возможность присоединения Турции к БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Песков оценил возможность присоединения Турции к БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным возможное присоединение Турции к БРИКС , трансляция интервью велась TRT World. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:55
2024-10-25T11:55
2024-10-25T11:56
турция
россия
казань
дмитрий песков
юрий ушаков
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным возможное присоединение Турции к БРИКС , трансляция интервью велась TRT World. В интервью TRT World в ответ на вопрос о присоединении Турции к объединению Песков заявил, что БРИКС приветствует присоединение новых членов. Однако, по его словам, БРИКС имеет определенный потенциал, и в случае его "перегрузки" могут возникнуть проблемы в его развитии. Как добавил пресс-секретарь, сейчас члены БРИКС обсуждают процедуру участия новых стран в работе организации в будущем. "Несомненно, присоединение Турции к БРИКС важно для всех членов БРИКС. Турция является региональной силой, которая играет очень важную роль в мировой политике. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции к участию в этом процессе", - заявил Песков. Пресс-секретарь также отметил, что союз не намерен выступать в качестве соперника другим организациям. Саммит стран БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября, Эрдоган в среду провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а в четверг выступил на заседании в формате "аутрич". Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html
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турция, россия, казань, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Турция, Россия, Казань, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков оценил возможность присоединения Турции к БРИКС
Песков назвал важным возможное присоединение Турции к БРИКС
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным возможное присоединение Турции к БРИКС , трансляция интервью велась TRT World.
В интервью TRT World в ответ на вопрос о присоединении Турции к объединению Песков заявил, что БРИКС приветствует присоединение новых членов. Однако, по его словам, БРИКС имеет определенный потенциал, и в случае его "перегрузки" могут возникнуть проблемы в его развитии. Как добавил пресс-секретарь, сейчас члены БРИКС обсуждают процедуру участия новых стран в работе организации в будущем.
"Несомненно, присоединение Турции к БРИКС важно для всех членов БРИКС. Турция является региональной силой, которая играет очень важную роль в мировой политике. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции к участию в этом процессе", - заявил Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что союз не намерен выступать в качестве соперника другим организациям.
Саммит стран БРИКС прошел в Казани
с 22 по 24 октября, Эрдоган в среду провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным
, а в четверг выступил на заседании в формате "аутрич".
Помощник президента России Юрий Ушаков
ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.