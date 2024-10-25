https://ria.ru/20241025/pentagon-1979993719.html

Пентагон начал проверку использования Израилем переданного оружия

Пентагон начал проверку использования Израилем переданного оружия - РИА Новости, 25.10.2024

Пентагон начал проверку использования Израилем переданного оружия

Генеральный инспектор Пентагона приступил к проверке использования Израилем переданного со стороны США вооружения, сообщается в релизе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:11

2024-10-25T11:11

2024-10-25T11:11

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор Пентагона приступил к проверке использования Израилем переданного со стороны США вооружения, сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства. "Генеральный инспектор (Пентагона) проведет аудит... конечного использования единиц вооружения, предоставленных Израилю", - говорится в релизе. Как сообщается, проверка будет проходить в рамках процесса учета переданных "чувствительных" единиц вооружения, таких как ракеты, предметы ночного видения и беспилотники. Внимание будет уделяться "надлежащему использованию, хранению и физической безопасности" американского вооружения. В документе отмечается, что в ходе ранее проведенного аудита в отношении вооружения, предоставленного Украине и Ираку, были выявлены проблемы. По данным агентства Блумберг, представитель ведомства Молли Халперн заявила в четверг, что в рамках аудита не будут рассматриваться обвинения правозащитников в адрес Израиля в том, что тот неправомерно использовал боеприпасы, поставляемые США, против целей в районах, где проживает мирное население. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240511/izrail-1945187833.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

https://ria.ru/20240605/izrail-1950667632.html

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в мире, израиль, сша, украина, министерство обороны сша, хамас