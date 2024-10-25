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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:40
2024-10-25T20:40
2024-10-25T20:40
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20241022/gusev-1979242907.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА