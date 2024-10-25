https://ria.ru/20241025/odnoklassniki-1979895577.html

Всемирный день оперы в Одноклассниках

Всемирный день оперы в Одноклассниках - РИА Новости, 25.10.2024

Всемирный день оперы в Одноклассниках

25 октября пользователи соцсети Одноклассники получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям от 20 театров и культурных проектов страны. Среди них –... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:00

2024-10-25T11:00

2024-10-25T11:00

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МОСКВА, 25 окт - пресс-служба ОК. 25 октября пользователи соцсети Одноклассники получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям от 20 театров и культурных проектов страны. Среди них – "Санктъ-Петербургъ Опера", Геликон-опера и Лекторий Достоевский. Просветительский контент можно найти под хештегом #ОпераБлиже.Проект приурочен ко Всемирному дню оперы, который ежегодно отмечается 25 октября. Он объединит крупные сообщества и топ-авторов из сферы культуры, а также привлечёт дополнительное внимание пользователей к театральной тематике. Эксклюзивный контент на тему оперы можно найти в Одноклассниках под хештегом #ОпераБлиже.В инициативе участвуют более 20 театров из разных регионов страны. В их числе, помимо перечисленных участников, – Астраханский, Бурятский и Челябинский театры оперы и балета, Капелла Санкт-Петербург и другие. Онлайн-событие также поддержат культурные проекты и институции, например, Культура.РФ, Гостелерадиофонд, Российская государственная библиотека.В группе Культура.РФ пройдут 4 прямые трансляции: "Хованщина", "Пиковая дама", "Тоска" и детский спектакль "В гостях у оперной сказки". Портал "Культурный регион. Белгород" подготовил трансляцию оперы в концертном исполнении "Алеко" и оперы "Белгородский полк. Засечная черта", а также концерта "Вагнер, Верди, опера".Капелла Санкт-Петербург в своей группе в ОК поделится с аудиторией трансляцией оперы "Русалка" Даргомыжского в концертном исполнении, а Петербург-концерт представит отрывок "Подводное царство" из оперы "Садко" в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.В группе театра "Санктъ-Петербургъ Опера" состоится трансляция оперы "Искатели жемчуга". Произведение было выбрано не случайно — день рождения его создателя, композитора Жоржа Бизе, как и Всемирный день оперы, отмечается 25 октября.Башкирский государственный театр оперы и балета опубликует в своей группе в Одноклассниках прямую трансляцию оперы "В ночь лунного затмения". Челябинский театр оперы и балета покажет уникальное интервью с режиссёром театра Тимофеем Соколовым, который расскажет о специфике работы режиссёров в музыкальном театре. Проекты История.РФ и Лекторий Достоевский опубликуют образовательные лекции, которые расскажут пользователям Одноклассников об истории оперы и самых известных оперных композиторах.Кроме того, в соцсети пройдёт фотомарафон — его участники смогут поделиться своими снимками из оперных театров. Также будут подготовлены яркие рамки с тематическими цитатами, которыми пользователи смогут украсить свои страницы.Сергей Кохичко, руководитель направления "Культура и искусство" в департаменте по работе с сообществами VK:"Сегодня в Одноклассниках более 14 тысяч групп, посвящённых культуре и искусству. На примере таких проектов как "Опера ближе" мы стараемся, чтобы в соцсети было как можно больше качественного и эксклюзивного контента. Мы также надеемся, что наш с партнерами так называемый челлендж – хорошая возможность познакомиться с историей оперы и бесплатно посетить лучшие театры России в онлайн-формате".Полный список учреждений, принявших участие в проекте: Астраханский Театр Оперы и Балета, Театр "Санктъ-Петербургъ Опера", Капелла Санкт-Петербург, Культура Урала, Геликон-Опера, Петербург-концерт, Челябинский театр оперы и балета, Культура.РФ, Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова, Бурятский театр оперы и балета, Культурный регион. Белгород, Лекторий Достоевский, История.РФ, Нестеренко центр. Культура. Музыка. Театр., Петербургская филармония им. Шостаковича, Башкирский государственный театр оперы и балета, Нижегородский театр оперы и балета, Красноярский музыкальный театр, Гостелерадиофонд, Московская государственная академическая филармония, Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы