https://ria.ru/20241025/obyski-1980082571.html
Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии
Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024
Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии
Обыски у представителей оппозиции являются признаками истерики у власти в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:48
2024-10-25T14:48
2024-10-25T15:11
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ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Обыски у представителей оппозиции являются признаками истерики у власти в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. Кроме того, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обыски в пятницу прошли и у представителей власти автономии. "Несколько дней, прошедших после первого тура президентских выборов и референдума в Молдавии 20 октября, показали, что кишиневская власть получила нокдаун в битве с оппозицией, а потому она растеряна, нервничает и истерит. О накале истерики свидетельствует тот факт, что полиция врывается в дома к людям и требует подписать заявление, что они получили деньги за свои голоса на выборах, угрожая, в случае неподписания, различными санкциями", - сказал Сафонов. Он также добавил, что избирательная кампания в Молдавии проходит не честно, так как в страну постоянно приезжают "толпы западных и румынских визитеров". По его словам, на этом фоне в Кишиневе отказали наблюдателям из России, Белоруссии, Межпарламентской Ассамблеи СНГ следить за голосованием, а также действует запрет на свыше ста СМИ и интернет-ресурсов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что ЕС открыто подкупает граждан Молдавии, обещая 1,8 миллиарда евро Кишиневу в случае сохранения действующей власти. "Да, на Западе, на участках "диаспоры", можно накидать уйму бюллетеней, но факт есть факт – в Молдове у диктатуры полный и позорный провал. Президент Молдовы это понимает. Вот откуда слова Майи Санду об идее отмены итогов выборов. Она во всем монополист, кошмарящий оппонентов, а ее прокатили. Это – реальный повод для истерики и для попытки уйти от реальных дебатов. Всё это – показатель готовности партии власти идти по беспределу во втором туре выборов", - отметил Сафонов. В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
https://ria.ru/20241025/moldavija-1979995163.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, снг, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии
Депутат ПМР: обыски у оппозиции являются признаками истерики у власти в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Обыски у представителей оппозиции являются признаками истерики у власти в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. Кроме того, глава Гагаузии Евгения Гуцул
заявила, что обыски в пятницу прошли и у представителей власти автономии.
"Несколько дней, прошедших после первого тура президентских выборов и референдума в Молдавии 20 октября, показали, что кишиневская власть получила нокдаун в битве с оппозицией, а потому она растеряна, нервничает и истерит. О накале истерики свидетельствует тот факт, что полиция врывается в дома к людям и требует подписать заявление, что они получили деньги за свои голоса на выборах, угрожая, в случае неподписания, различными санкциями", - сказал Сафонов.
Он также добавил, что избирательная кампания в Молдавии проходит не честно, так как в страну постоянно приезжают "толпы западных и румынских визитеров". По его словам, на этом фоне в Кишиневе
отказали наблюдателям из России
, Белоруссии
, Межпарламентской Ассамблеи СНГ
следить за голосованием, а также действует запрет на свыше ста СМИ и интернет-ресурсов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что ЕС
открыто подкупает граждан Молдавии, обещая 1,8 миллиарда евро Кишиневу в случае сохранения действующей власти.
"Да, на Западе, на участках "диаспоры", можно накидать уйму бюллетеней, но факт есть факт – в Молдове у диктатуры полный и позорный провал. Президент Молдовы это понимает. Вот откуда слова Майи Санду
об идее отмены итогов выборов. Она во всем монополист, кошмарящий оппонентов, а ее прокатили. Это – реальный повод для истерики и для попытки уйти от реальных дебатов. Всё это – показатель готовности партии власти идти по беспределу во втором туре выборов", - отметил Сафонов.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.