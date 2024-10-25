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Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области
Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024
Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области
Два мирных жителя ранены в поселке Октябрьский Белгородского района в результате украинского обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:49
2024-10-25T11:49
2024-10-25T11:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в поселке Октябрьский Белгородского района в результате украинского обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Глава области добавил, что по предварительным данным, повреждены четыре жилых дома, осколками посечён легковой автомобиль.
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белгородская область, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области
Гладков: два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Октябрьский