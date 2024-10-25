https://ria.ru/20241025/obstrel-1980006179.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024

Два мирных жителя пострадали при обстреле Белгородской области

Два мирных жителя ранены в поселке Октябрьский Белгородского района в результате украинского обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:49

2024-10-25T11:49

2024-10-25T11:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в поселке Октябрьский Белгородского района в результате украинского обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Глава области добавил, что по предварительным данным, повреждены четыре жилых дома, осколками посечён легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

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белгородская область, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков