https://ria.ru/20241025/obstrel-1979993578.html
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.10.2024
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:10
2024-10-25T11:10
2024-10-25T11:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 49 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Каиры, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Горностаевка, Новые Лагеря, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Корсунка, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 49 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области