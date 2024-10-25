https://ria.ru/20241025/obstrel-1979937190.html
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:30
2024-10-25T00:30
2024-10-25T00:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 58 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Двадцать один факт вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 58 боеприпасов. По данным представительства, в результате атак был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили 58 боеприпасов по территории ДНР