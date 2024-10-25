https://ria.ru/20241025/oborudovanie-1979913498.html

Высокотехнологичное оборудование для образования создают в столичной ОЭЗ

Высокотехнологичное оборудование для образования создают в столичной ОЭЗ - РИА Новости, 25.10.2024

Высокотехнологичное оборудование для образования создают в столичной ОЭЗ

Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" производят высокотехнологичное оборудование, предназначенное для учебы в школах, вузах и колледжах,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:13

2024-10-25T07:13

2024-10-25T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" производят высокотехнологичное оборудование, предназначенное для учебы в школах, вузах и колледжах, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В ОЭЗ “Технополис Москва” созданы все необходимые условия для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, включая научно-образовательные разработки. Резиденты столичной ОЭЗ создают продукты, которые способствуют формированию у школьников и студентов инженерного мышления, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям. Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ Москвы, позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, а также выпускать новую современную и востребованную на рынке продукцию", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Компания-резидент "Некс-Т", владеющая брендом NexTouch, производит интерактивное оборудование. С его помощью дети могут получать знания в игровом формате, развивать навыки командной работы и создавать разные проекты. Интерактивные занятия делают обучение более интересным и увлекательным, что повышает мотивацию учащихся, улучшает восприятие новой информации и способствует усвоению сложных тем, а также развивает креативное мышление.Как рассказал генеральный директор компании Владимир Крикушенко, с момента запуска производства в ОЭЗ "Технополис Москва" было выпущено более 100 тысяч интерактивных панелей для образовательных учреждений."Спрос на нашу продукцию постоянно растет, и в связи с этим компания модернизирует производственные мощности, открывает новые площадки и расширяет штат сотрудников. Широкая сеть дистрибьюции позволяет оснащать учебные заведения современным московским оборудованием не только в России, но и за ее пределами", – подчеркнул гендиректор.Еще один резидент особой экономической зоны — компания "Научные развлечения" — выпускает целую серию мультимедийных интерактивных продуктов. Их используют воспитанники детских садов, а также учащиеся школ Москвы и других регионов России.Мультимедийный образовательный продукт "Школа профессора Дроздова" для дошкольников и учащихся младших классов не имеет аналогов, сообщают в ДИПП. Он включает более 700 научных фактов. Этот проект направлен на развитие интереса детей к науке и обучению через увлекательные и познавательные материалы."Наше предприятие уже получило 35 патентов на изобретения. В этом году мы выпустили новый программно-методический комплекс для логопедов и дефектологов под названием "Логотолк", который является новым модулем популярной программы "Школа профессора Дроздова". Продукт успешно прошел апробацию в госпитальных школах "УчимЗнаем" (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), где получил высокую оценку профильных экспертов и был рекомендован для внедрения в школы и детские сады. Более 100 образовательных организаций по всей стране уже получили наши мультимедийные продукты в рамках социальной программы поддержки активных педагогов-новаторов", – рассказал гендиректор "Научные развлечения" Олег Поваляев.Интерактивное оборудование компании активно используют в предпрофессиональных классах и образовательных вертикалях московских школ. Кроме того, "Научные развлечения" — индустриальный партнер московских инженерных классов: ее представители проводят для учеников экскурсии на производственные площадки, показывают, как создается учебное оборудование и рассказывают о его возможностях.Динамично развивающаяся столичная промышленность стимулирует спрос на рынке труда специалистов инженерных профессий. На площадке "Печатники" расположена базовая кафедра "Московского государственного образовательного комплекса".По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, подготовкой профессиональных научно-технических кадров занимаются в МГОК."Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" активно участвуют в образовательном процессе и обучают специалистов не только для своих предприятий, но и для других производственных площадок столицы. В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности – до 1240. Наибольший рост абитуриентов МГОК – свыше 550 – зафиксирован на специальностях "Технология машиностроения" и "Эксплуатация БАС", – подчеркнул Дегтев.

https://ria.ru/20241024/odezhda-1979677373.html

https://ria.ru/20241023/postavki-1979486354.html

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москва, анатолий гарбузов, россия