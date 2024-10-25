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В Нидерландах усомнились в возможности Украины вступить в ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
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16:13 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/niderlandy-1980109084.html
В Нидерландах усомнились в возможности Украины вступить в ЕС
В Нидерландах усомнились в возможности Украины вступить в ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
В Нидерландах усомнились в возможности Украины вступить в ЕС
Вступление в Евросоюз для Украины - очень нереалистичный шаг, ЕС не может "импортировать" конфликт на свою территорию, заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:13
2024-10-25T16:13
в мире
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ГААГА, 25 окт - РИА Новости. Вступление в Евросоюз для Украины - очень нереалистичный шаг, ЕС не может "импортировать" конфликт на свою территорию, заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Членство в ЕС для Украины сейчас, конечно, очень нереалистичный шаг. Я знаю, что ЕС рассматривает эту возможность, но здесь следует провести сравнение с Молдавией. Какая ее часть станет членом ЕС? Включает ли это Приднестровье? Определенно, нет. Законы ЕС не будут иметь силы, не будут выполняться в этой части Молдавии - в Приднестровье", - отметил бывший член нидерландского парламента. По его словам, принятие Молдавии или Украины в ЕС идет вразрез с правилами Копенгагенских критериев - критериев вступления стран в Евросоюз. "Ведь законы, которые принимаются в Брюсселе, не могут распространяться на всю территорию Украины, или Молдавии, или Грузии, если уж на то пошло. И принимать их было бы очень неразумно со стороны ЕС, потому что это означало бы, что мы импортируем конфликт на территорию ЕС", - отметил ван Боммел. Он привел в пример ситуацию с Кипром, когда стало ясно, что конфликт на территории страны не может решиться автоматически после ее вступления в ЕС. "Так что начинать переговоры о вступлении в ЕС Украины, Молдавии или Грузии - не очень хорошая идея", - заметил собеседник агентства. Ранее крупнейшая правительственная партия в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV) - высказалась против вступления Украины в Евросоюз на фоне начала переговоров с Албанией по членству в ЕС. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979699238.html
https://ria.ru/20241012/evrosoyuz-1977725717.html
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в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Грузия, Евросоюз
В Нидерландах усомнились в возможности Украины вступить в ЕС

Нидерландский экс-депутат назвал вступление Украины в ЕС нереалистичным шагом

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 25 окт - РИА Новости. Вступление в Евросоюз для Украины - очень нереалистичный шаг, ЕС не может "импортировать" конфликт на свою территорию, заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Членство в ЕС для Украины сейчас, конечно, очень нереалистичный шаг. Я знаю, что ЕС рассматривает эту возможность, но здесь следует провести сравнение с Молдавией. Какая ее часть станет членом ЕС? Включает ли это Приднестровье? Определенно, нет. Законы ЕС не будут иметь силы, не будут выполняться в этой части Молдавии - в Приднестровье", - отметил бывший член нидерландского парламента.
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По его словам, принятие Молдавии или Украины в ЕС идет вразрез с правилами Копенгагенских критериев - критериев вступления стран в Евросоюз.
"Ведь законы, которые принимаются в Брюсселе, не могут распространяться на всю территорию Украины, или Молдавии, или Грузии, если уж на то пошло. И принимать их было бы очень неразумно со стороны ЕС, потому что это означало бы, что мы импортируем конфликт на территорию ЕС", - отметил ван Боммел.
Он привел в пример ситуацию с Кипром, когда стало ясно, что конфликт на территории страны не может решиться автоматически после ее вступления в ЕС.
"Так что начинать переговоры о вступлении в ЕС Украины, Молдавии или Грузии - не очень хорошая идея", - заметил собеседник агентства.
Ранее крупнейшая правительственная партия в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV) - высказалась против вступления Украины в Евросоюз на фоне начала переговоров с Албанией по членству в ЕС.
В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
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