https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html

Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя

Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.10.2024

Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя

Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T22:13

2024-10-25T22:13

2024-10-25T23:22

специальная военная операция на украине

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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя."У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.Такие ДРГ, отметил российский дипломат, готовили к операциям по подрыву линий электропередачи, соединяющих атомные электростанции с российской энергосистемой.Постпред РФ напомнил о "неопровержимых доказательствах" того, что Киев готовил атаку против Курской АЭС."Согласно имеющимся у нас разведданым, запланированный теракт включал захват и минирование Курской АЭС", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, василий небензя, оон, киев, курская аэс