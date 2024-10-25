https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.10.2024
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:13
2024-10-25T22:13
2024-10-25T23:22
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя."У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.Такие ДРГ, отметил российский дипломат, готовили к операциям по подрыву линий электропередачи, соединяющих атомные электростанции с российской энергосистемой.Постпред РФ напомнил о "неопровержимых доказательствах" того, что Киев готовил атаку против Курской АЭС."Согласно имеющимся у нас разведданым, запланированный теракт включал захват и минирование Курской АЭС", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, василий небензя, оон, киев, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Небензя, ООН, Киев, Курская АЭС
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
Небензя: спецслужбы Запада готовили украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.
Такие ДРГ, отметил российский дипломат, готовили к операциям по подрыву линий электропередачи, соединяющих атомные электростанции с российской энергосистемой.
Постпред РФ напомнил о "неопровержимых доказательствах" того, что Киев
готовил атаку против Курской АЭС
.
"Согласно имеющимся у нас разведданым, запланированный теракт включал захват и минирование Курской АЭС", - добавил он.