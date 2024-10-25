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Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 25.10.2024 (обновлено: 23:22 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.10.2024
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:13
2024-10-25T23:22
специальная военная операция на украине
россия
василий небензя
оон
киев
курская аэс
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя."У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.Такие ДРГ, отметил российский дипломат, готовили к операциям по подрыву линий электропередачи, соединяющих атомные электростанции с российской энергосистемой.Постпред РФ напомнил о "неопровержимых доказательствах" того, что Киев готовил атаку против Курской АЭС."Согласно имеющимся у нас разведданым, запланированный теракт включал захват и минирование Курской АЭС", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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россия, василий небензя, оон, киев, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Небензя, ООН, Киев, Курская АЭС
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя

Небензя: спецслужбы Запада готовили украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией о том, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы для провокаций на АЭС в России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России", - сказал Небензя на неформальной встрече Совбеза ООН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Такие ДРГ, отметил российский дипломат, готовили к операциям по подрыву линий электропередачи, соединяющих атомные электростанции с российской энергосистемой.
Постпред РФ напомнил о "неопровержимых доказательствах" того, что Киев готовил атаку против Курской АЭС.
"Согласно имеющимся у нас разведданым, запланированный теракт включал захват и минирование Курской АЭС", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВасилий НебензяООНКиевКурская АЭС
 
 
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