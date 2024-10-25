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В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
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13:51 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/napadenie-1980065589.html
В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге
В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге
Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:51
2024-10-25T13:51
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео, опубликованного окружным управлением Росгвардии. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал с ножом на посетителей. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. "По прибытии на данный объект увидели на улице пострадавшего охранника, который истекал кровью. Подошли к нему, оказали первую доврачебную помощь, наложили жгут. Экипаж, который приехал первый, проследовал непосредственно в сам магазин, где были еще пострадавшие", – рассказал росгвардеец на видео.
россия
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60
353
60
Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга
"Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте.
2024-10-25T13:51
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PT0M39S
Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга
Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения.
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео, опубликованного окружным управлением Росгвардии.
2024-10-25T13:51
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PT0M39S
В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге

Росгвардейцы оказали первую помощь охраннику магазина, где мужчина напал с ножом

Читать ria.ru в
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео, опубликованного окружным управлением Росгвардии.
В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал с ножом на посетителей. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ.
"По прибытии на данный объект увидели на улице пострадавшего охранника, который истекал кровью. Подошли к нему, оказали первую доврачебную помощь, наложили жгут. Экипаж, который приехал первый, проследовал непосредственно в сам магазин, где были еще пострадавшие", – рассказал росгвардеец на видео.
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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