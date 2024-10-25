https://ria.ru/20241025/napadenie-1980065589.html

В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге

В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024

В Росгвардии рассказали о помощи пострадавшим в супермаркете в Петербурге

Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:51

2024-10-25T13:51

2024-10-25T13:51

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Охранник магазина, где мужчина набросился на посетителей с ножом, истекал кровью после ранения, росгвардейцы оказали ему первую помощь, следует из видео, опубликованного окружным управлением Росгвардии. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал с ножом на посетителей. Госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. "По прибытии на данный объект увидели на улице пострадавшего охранника, который истекал кровью. Подошли к нему, оказали первую доврачебную помощь, наложили жгут. Экипаж, который приехал первый, проследовал непосредственно в сам магазин, где были еще пострадавшие", – рассказал росгвардеец на видео.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга "Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте. 2024-10-25T13:51 true PT0M39S

Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения. 2024-10-25T13:51 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), видео