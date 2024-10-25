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В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:02
2024-10-25T16:02
2024-10-25T16:02
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Бурдули к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с марта 2022 по август 2024 года Бурдули принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 миллиона рублей. Бурдули объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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донецкая народная республика, россия, грузия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Грузия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил грузинского наемника ВСУ к 14 годам колонии