https://ria.ru/20241025/naemnik-1980091651.html

Наемника из США Ребара заочно арестовали за преступления в Курской области

Наемника из США Ребара заочно арестовали за преступления в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Наемника из США Ребара заочно арестовали за преступления в Курской области

Суд заочно арестовал наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, который с ВСУ вторгся в Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:18

2024-10-25T15:18

2024-10-25T15:25

специальная военная операция на украине

сша

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд заочно арестовал наемника из США Дэниела Бернарда Ребара, который с ВСУ вторгся в Курскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По ходатайству следователя ГВСУ СК РФ суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.Американец Дэниел Бернард Ребар обвиняется (заочно) в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных орггруппой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области.Ранее в ведомстве сообщали, что, по версии следствия, Ребар и другие наемники, будучи вооруженными, используя взрывные устройства и военную технику, в начале сентября незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - заключили в СК РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html

https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия