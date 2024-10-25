https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980109910.html

Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы

Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила инфляционные риски, среди которых дисбаланс спроса и предложения и риски со стороны внешней торговли, а в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:17

2024-10-25T16:17

2024-10-25T16:17

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила инфляционные риски, среди которых дисбаланс спроса и предложения и риски со стороны внешней торговли, а в числе дезинфляционных факторов глава регулятора выделила более быстрое охлаждение спроса и увеличение потенциала экономики. "В целом, их набор (набор инфляционных рисков - ред.) остался прежним. Это прежде всего дисбаланс спроса и предложения, связанный с сохранением перегретого спроса или с нарастанием ограничений для наращивания производства товаров и услуг, прежде всего из-за дефицита на рынке труда. Кроме того, сохраняются риски со стороны внешней торговли, геополитики и инфляционных ожиданий", - заявила Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Среди дезинфляционных факторов можно отметить более быстрое охлаждение спроса, а также большее увеличение потенциала экономики и производительности труда", - добавила глава ЦБ РФ. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)