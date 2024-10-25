https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980108561.html
Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России
Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России
Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:10
2024-10-25T16:10
2024-10-25T16:10
экономика
россия
сша
эльвира набиуллина
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:114:2596:1574_1920x0_80_0_0_e656dd0df3d08f63e16223827285749a.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято", - сказала она, комментируя ответные меры на использование США замороженных активов РФ. Ранее, в четверг, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты.
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, эльвира набиуллина, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России
Набиуллина: решение по ответным мерам на использование США активов РФ примут