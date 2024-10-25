https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980108561.html

Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России

Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина прокомментировала ответные меры на использование активов России

Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:10

2024-10-25T16:10

2024-10-25T16:10

экономика

россия

сша

эльвира набиуллина

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято", - сказала она, комментируя ответные меры на использование США замороженных активов РФ. Ранее, в четверг, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты.

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экономика, россия, сша, эльвира набиуллина, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)