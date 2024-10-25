https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980093793.html
Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России
Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России
Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:24
2024-10-25T15:24
2024-10-25T15:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике."Очень важным фактором, который поможет сдерживанию инфляции, является бюджетное правило, следование бюджетному правилу", - сказала глава регулятора."Что касается некоторых решений, которые возникают, действительно, сейчас многие решения по дополнительным расходам бюджета дорабатываются в последний момент: уточняется обоснованность расходов и так далее. Поэтому финальные цифры мы узнаем, когда они финализируются внутри правительства", - добавила Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России
Набиуллина: следование бюджетному правилу сдерживает инфляцию в России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
"Очень важным фактором, который поможет сдерживанию инфляции, является бюджетное правило, следование бюджетному правилу", - сказала глава регулятора.
"Что касается некоторых решений, которые возникают, действительно, сейчас многие решения по дополнительным расходам бюджета дорабатываются в последний момент: уточняется обоснованность расходов и так далее. Поэтому финальные цифры мы узнаем, когда они финализируются внутри правительства", - добавила Набиуллина.