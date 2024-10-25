https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980093793.html

Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России

Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина назвала важный фактор для сдерживания инфляции в России

Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:24

2024-10-25T15:24

2024-10-25T15:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Важным фактором для сдерживания инфляции в РФ является следование бюджетному правилу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике."Очень важным фактором, который поможет сдерживанию инфляции, является бюджетное правило, следование бюджетному правилу", - сказала глава регулятора."Что касается некоторых решений, которые возникают, действительно, сейчас многие решения по дополнительным расходам бюджета дорабатываются в последний момент: уточняется обоснованность расходов и так далее. Поэтому финальные цифры мы узнаем, когда они финализируются внутри правительства", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия