https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980091143.html
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина
ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:16
2024-10-25T15:16
2024-10-25T15:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы сохраняем приверженность к цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает - без ее повышения инфляция была бы намного больше", - сказала Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4 процента