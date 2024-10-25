https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980091143.html

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина

ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:16

2024-10-25T15:16

2024-10-25T15:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного выше текущей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы сохраняем приверженность к цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает - без ее повышения инфляция была бы намного больше", - сказала Набиуллина.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина