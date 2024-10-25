https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088577.html
ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России
ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России
Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:10
2024-10-25T15:10
2024-10-25T15:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой", - сказала Набиуллина.Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России
Набиуллина: значительного замедления кредитной активности не наблюдается
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой", - сказала Набиуллина.
Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.