https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088577.html

ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России

ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России

Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:10

2024-10-25T15:10

2024-10-25T15:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Значительного замедления кредитной активности в РФ не наблюдается, особенно в корпоративном сегменте, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Значительного замедления общекредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой", - сказала Набиуллина.Вместе с тем, спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает, добавила она.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина