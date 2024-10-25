https://ria.ru/20241025/moskvitin-1980094181.html

Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин

Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин - РИА Новости, 25.10.2024

Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин

Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов. "Сегодня мы все — студенты,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:26

2024-10-25T15:26

2024-10-25T19:34

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов. "Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным", — говорится в публикации. Причина смерти не называется. В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий "Улицы разбитых фонарей", написал к нескольким из них сценарии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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