Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин
Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Москвитин
Режиссер Игорь Москвитин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
"Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным", — говорится в публикации.
Причина смерти не называется.
В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий "Улицы разбитых фонарей", написал к нескольким из них сценарии.
"Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным", — говорится в публикации.
Причина смерти не называется.
В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий "Улицы разбитых фонарей", написал к нескольким из них сценарии.