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Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин - РИА Новости, 25.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 25.10.2024 (обновлено: 19:34 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/moskvitin-1980094181.html
Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин
Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин - РИА Новости, 25.10.2024
Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин
Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов. "Сегодня мы все — студенты,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:26
2024-10-25T19:34
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов. "Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным", — говорится в публикации. Причина смерти не называется. В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий "Улицы разбитых фонарей", написал к нескольким из них сценарии.
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Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин

Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Москвитин

© Фото : Высшая школа режиссеров и сценаристов в Санкт-ПетербургеРежиссер Игорь Москвитин
Режиссер Игорь Москвитин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Высшая школа режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге
Режиссер Игорь Москвитин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин на 72-м году жизни, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

"Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется.

В 1975 году Москвитин окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. Он снял несколько десятков серий "Улицы разбитых фонарей", написал к нескольким из них сценарии.
 
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