https://ria.ru/20241025/moskva-1980020455.html

На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания

На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания - РИА Новости, 25.10.2024

На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания

Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали после возгорания на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:29

2024-10-25T12:29

2024-10-25T12:32

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980021120_0:341:591:673_1920x0_80_0_0_276463f7e2e6beaab106189702b21810.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали после возгорания на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание мебели в кабинете на первом этаже поликлиники по адресу: улица Недорубова, дом 2", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар на площади шесть квадратных метров удалось оперативно ликвидировать. Из здания в целях безопасности были эвакуированы все посетители и персонал.

https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия