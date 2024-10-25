https://ria.ru/20241025/moskva-1980020455.html
На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания
На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания - РИА Новости, 25.10.2024
На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания
Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали после возгорания на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:29
2024-10-25T12:29
2024-10-25T12:32
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали после возгорания на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло возгорание мебели в кабинете на первом этаже поликлиники по адресу: улица Недорубова, дом 2", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар на площади шесть квадратных метров удалось оперативно ликвидировать. Из здания в целях безопасности были эвакуированы все посетители и персонал.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юго-востоке Москвы провели эвакуацию в поликлинике после возгорания
В Москве после пожара в поликлинике эвакуировали посетителей и персонал
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посетителей и персонал поликлиники эвакуировали после возгорания на первом этаже здания на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло возгорание мебели в кабинете на первом этаже поликлиники по адресу: улица Недорубова, дом 2", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар на площади шесть квадратных метров удалось оперативно ликвидировать. Из здания в целях безопасности были эвакуированы все посетители и персонал.