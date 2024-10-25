https://ria.ru/20241025/moskva-1980004995.html

Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году

Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024

Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году

В столице с начала года убрали под землю более 50 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:46

2024-10-25T11:46

2024-10-25T11:46

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В столице с начала года убрали под землю более 50 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 900 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, в саду "Аквариум" на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах. "Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий во всех административных округах. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков