Рейтинг@Mail.ru
Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/moskva-1980004995.html
Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году
Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году
В столице с начала года убрали под землю более 50 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:46
2024-10-25T11:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В столице с начала года убрали под землю более 50 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 900 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, в саду "Аквариум" на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах. "Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий во всех административных округах. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_868d3039ab38322d64cfc1e524dfdb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году

Бирюков: более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве в 2024 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В столице с начала года убрали под землю более 50 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 900 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в этом году работы прошли на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, в саду "Аквариум" на Большой Садовой, в переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и в других общественных пространствах.
"Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий во всех административных округах. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
Проектное решение благоустройства территории, прилегающей к ТПУ Медведково - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Москве благоустроили территорию возле транспортного узла "Медведково"
24 октября, 09:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала