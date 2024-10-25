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В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства - РИА Новости, 25.10.2024
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В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства
В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства - РИА Новости, 25.10.2024
В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:08
2024-10-25T09:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Территория музея со старинным особняком –тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохранили сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновили инфраструктуру. Одной из основных задач стала модернизация инженерных коммуникаций, в том числе системы ливневой канализации и теплосети", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили. "Обновили покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохранили, там установили удобные лавочки, обустроили газон и цветники. Освещают пространство фонари в историческом стиле, организованы велопарковки", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранили, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд ограничили специальными боллардами.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства

Бирюков: территорию Всероссийского музея декоративного искусства благоустроили

© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство территории Всероссийского музея декоративного искусства
Благоустройство территории Всероссийского музея декоративного искусства - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Благоустройство территории Всероссийского музея декоративного искусства
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Территория музея со старинным особняком –тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохранили сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновили инфраструктуру. Одной из основных задач стала модернизация инженерных коммуникаций, в том числе системы ливневой канализации и теплосети", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили.
"Обновили покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохранили, там установили удобные лавочки, обустроили газон и цветники. Освещают пространство фонари в историческом стиле, организованы велопарковки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранили, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд ограничили специальными боллардами.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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