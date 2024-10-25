https://ria.ru/20241025/moskva-1979967171.html

В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства

В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства - РИА Новости, 25.10.2024

В Москве благоустроили территорию музея декоративного искусства

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:08

2024-10-25T09:08

2024-10-25T09:08

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Территория музея со старинным особняком –тихое обособленное место на Делегатской улице, в рамках проекта сохранили сложившуюся планировку с парадным пространством перед входом в главный дом и усадебным садом, но обновили инфраструктуру. Одной из основных задач стала модернизация инженерных коммуникаций, в том числе системы ливневой канализации и теплосети", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что во дворе музея привели в порядок существующую подпорную стенку площадью 105 квадратных метров. Ее недостающие части восстановили, затем оштукатурили и покрасили. "Обновили покрытие на Центральной аллее перед входом и асфальт на остальной территории. В центральной части располагается зона отдыха, ее сохранили, там установили удобные лавочки, обустроили газон и цветники. Освещают пространство фонари в историческом стиле, организованы велопарковки", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что круговое движение на территории музея сохранили, так как это необходимо для комфортного проезда экскурсионных автобусов. Для другого транспорта въезд ограничили специальными боллардами.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков