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МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК" - РИА Новости, 25.10.2024
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13:16 25.10.2024 (обновлено: 14:02 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/moshenniki-1980042891.html
МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК"
МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК" - РИА Новости, 25.10.2024
МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК"
МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:16
2024-10-25T14:02
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства"."В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.Мошенники предлагают покупать акции крупных предприятий по цене от 10 тысяч рублей за штуку с заоблачной доходностью от 90% годовых, причем среди них, например, есть непубличная компания – концерн "Калашников"."Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T., аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам", - предостерегли в МВД.
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общество, безопасность, технологии, россия
Общество, Безопасность, Технологии, Россия
МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК"

МВД предупредило о появлении фейкового мошеннического сайта "Спецфонда ВПК"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства".
"В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.
Мошенники предлагают покупать акции крупных предприятий по цене от 10 тысяч рублей за штуку с заоблачной доходностью от 90% годовых, причем среди них, например, есть непубличная компания – концерн "Калашников".
"Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T., аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам", - предостерегли в МВД.
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