https://ria.ru/20241025/moshenniki-1980042891.html

МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК"

МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК" - РИА Новости, 25.10.2024

МВД предупредило о фейковом сайте, собирающем деньги на "укрепление ВПК"

МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:16

2024-10-25T13:16

2024-10-25T14:02

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства"."В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.Мошенники предлагают покупать акции крупных предприятий по цене от 10 тысяч рублей за штуку с заоблачной доходностью от 90% годовых, причем среди них, например, есть непубличная компания – концерн "Калашников"."Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T., аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам", - предостерегли в МВД.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

https://ria.ru/20241024/moshennichestvo-1979701013.html

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общество, безопасность, технологии, россия