https://ria.ru/20241025/moshenniki-1979986603.html

Россиянам рассказали о наиболее популярных схемах мошенников

Россиянам рассказали о наиболее популярных схемах мошенников - РИА Новости, 25.10.2024

Россиянам рассказали о наиболее популярных схемах мошенников

Наиболее популярными у мошенников схемами сейчас являются звонки через мессенджеры, когда для кражи пароля от банковского приложения они убеждают включить... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:54

2024-10-25T10:54

2024-10-25T10:54

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наиболее популярными у мошенников схемами сейчас являются звонки через мессенджеры, когда для кражи пароля от банковского приложения они убеждают включить демонстрацию экрана, а также многоступенчатая схема с участием якобы сотрудников "Госуслуг" и перевод денег на "безопасный счет", рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "Сейчас у аферистов особенно популярны две схемы: в первой они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. А во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из энергосбыта, или поликлиники, "Почты России" и отправляют код для входа в "Госуслуги", после просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы "Госуслуг", говорят, что вам звонили мошенники и они как-то получили доступ в ваш профиль, - а дальше клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на "безопасный счет", - приводятся слова Чугунова в сообщении банка. По данным опроса ВТБ, в 2024 году 53% россиян сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством и смогли противостоять злоумышленникам, сохранив свои средства. Попались на уловки преступников 7% респондентов, 36% опрошенных рассказали, что не сталкивались с обманом по телефону или в интернете. Еще 4% участников опроса не смогли идентифицировать звонок как мошеннический, но отметили, что такие подозрения у них были. При этом, как отметили в ВТБ, подавляющее большинство тех, кто общался с обманщиками, но не попался на их уловки (63%), не сообщали об этом в какие-либо официальные организации. Только треть (32%) поделились этим фактом с экспертами банка, а 10% обратились в полицию. Участники опроса, которые пострадали от мошенников, чаще всего обращались по этому поводу в банк (62%) и в полицию (30%). При этом только половине из них (53%) удалось с помощью правоохранителей вернуть свои средства, еще в 7% случаев расследование продолжается, а в 40% эти обращения не дали результата. По итогам девяти месяцев банк выявил более 8,6 миллиона подозрительных операций. Удалось сохранить клиентам миллиарды рублей, которые мошенники пытались похитить, отметили в пресс-службе. Опрос проводился с 1 по 10 октября среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

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россия, общество, почта россии