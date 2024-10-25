https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980183419.html

Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия

Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия - РИА Новости, 25.10.2024

Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:56

2024-10-25T20:56

2024-10-25T20:56

в мире

молдавия

вильнюс

тирасполь

илан шор

майя санду

обсе

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения, отметив, что подобные действия лишь усиливают напряженность и не способствуют стабильности в регионе. В пятницу пресс-служба минобороны сообщила, что глава ведомства Анатолий Носатый находится с визитом в Вильнюсе, где обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере с литовским коллегой Лауринасом Касчунасом. СМИ в Молдавии ряд Telegaram-каналов, среди которых "Молдова онлайн", "Молдавский вагон", "Первый в Молдове" распространили публикации, в которых говорится, что Вильнюс направит Кишиневу 4 миллиона евро и предоставит вооружение, включая беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы. "Министр обороны Носатый слетал в Вильнюс и подписал соглашение с министром обороны Литвы на поставку в Молдавию беспилотников, антидроновых систем, тепловизоров и противотанковых гранатометов. Значит, переговоров с Тирасполем режим Майи Санду не хочет, а западного оружия - очень даже," - написал Шор в своём блоге. Политик также напомнил, что Тирасполь неоднократно предлагал варианты мирного сосуществования с Кишинёвом, включая конфедерацию, которая позволила бы Приднестровью сохранить свою культурную и языковую идентичность. "Однако, диалога не происходит. К чему готовишься, Майя? К войне? Втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — судя по всему, таков план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию," — добавил Шор. Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" включают Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве посредников, а также ЕС и США как наблюдателей. Последняя встреча на уровне министров состоялась в 2019 году в Братиславе. В течение своего президентства Майя Санду ни разу не встретилась с лидерами Приднестровья. Она заявляла, что решение "приднестровской проблемы" возможно в течение одного-двух лет и что конфликт не должен препятствовать евроинтеграции Молдавии.

https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979045557.html

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в мире, молдавия, вильнюс, тирасполь, илан шор, майя санду, обсе, евросоюз