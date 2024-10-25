Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980183419.html
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия - РИА Новости, 25.10.2024
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:56
2024-10-25T20:56
в мире
молдавия
вильнюс
тирасполь
илан шор
майя санду
обсе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969050066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_180c7c636b9e672b5c2fe7d6f72113fb.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения, отметив, что подобные действия лишь усиливают напряженность и не способствуют стабильности в регионе. В пятницу пресс-служба минобороны сообщила, что глава ведомства Анатолий Носатый находится с визитом в Вильнюсе, где обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере с литовским коллегой Лауринасом Касчунасом. СМИ в Молдавии ряд Telegaram-каналов, среди которых "Молдова онлайн", "Молдавский вагон", "Первый в Молдове" распространили публикации, в которых говорится, что Вильнюс направит Кишиневу 4 миллиона евро и предоставит вооружение, включая беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы. "Министр обороны Носатый слетал в Вильнюс и подписал соглашение с министром обороны Литвы на поставку в Молдавию беспилотников, антидроновых систем, тепловизоров и противотанковых гранатометов. Значит, переговоров с Тирасполем режим Майи Санду не хочет, а западного оружия - очень даже," - написал Шор в своём блоге. Политик также напомнил, что Тирасполь неоднократно предлагал варианты мирного сосуществования с Кишинёвом, включая конфедерацию, которая позволила бы Приднестровью сохранить свою культурную и языковую идентичность. "Однако, диалога не происходит. К чему готовишься, Майя? К войне? Втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — судя по всему, таков план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию," — добавил Шор. Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" включают Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве посредников, а также ЕС и США как наблюдателей. Последняя встреча на уровне министров состоялась в 2019 году в Братиславе. В течение своего президентства Майя Санду ни разу не встретилась с лидерами Приднестровья. Она заявляла, что решение "приднестровской проблемы" возможно в течение одного-двух лет и что конфликт не должен препятствовать евроинтеграции Молдавии.
https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979045557.html
молдавия
вильнюс
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969050066_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_22644c49c2670eef4423812d86d74da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, вильнюс, тирасполь, илан шор, майя санду, обсе, евросоюз
В мире, Молдавия, Вильнюс, Тирасполь, Илан Шор, Майя Санду, ОБСЕ, Евросоюз
Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия

Оппозиционер Шор обеспокоился из-за закупок Минобороны Молдавии западного оружия

© Фото : Vitneanski Iurii/TelegramАктивисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
Активисты блока Победа провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Vitneanski Iurii/Telegram
Активисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения, отметив, что подобные действия лишь усиливают напряженность и не способствуют стабильности в регионе.
В пятницу пресс-служба минобороны сообщила, что глава ведомства Анатолий Носатый находится с визитом в Вильнюсе, где обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере с литовским коллегой Лауринасом Касчунасом. СМИ в Молдавии ряд Telegaram-каналов, среди которых "Молдова онлайн", "Молдавский вагон", "Первый в Молдове" распространили публикации, в которых говорится, что Вильнюс направит Кишиневу 4 миллиона евро и предоставит вооружение, включая беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул
28 августа, 10:12
"Министр обороны Носатый слетал в Вильнюс и подписал соглашение с министром обороны Литвы на поставку в Молдавию беспилотников, антидроновых систем, тепловизоров и противотанковых гранатометов. Значит, переговоров с Тирасполем режим Майи Санду не хочет, а западного оружия - очень даже," - написал Шор в своём блоге.
Политик также напомнил, что Тирасполь неоднократно предлагал варианты мирного сосуществования с Кишинёвом, включая конфедерацию, которая позволила бы Приднестровью сохранить свою культурную и языковую идентичность.
"Однако, диалога не происходит. К чему готовишься, Майя? К войне? Втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — судя по всему, таков план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию," — добавил Шор.
Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" включают Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве посредников, а также ЕС и США как наблюдателей. Последняя встреча на уровне министров состоялась в 2019 году в Братиславе.
В течение своего президентства Майя Санду ни разу не встретилась с лидерами Приднестровья. Она заявляла, что решение "приднестровской проблемы" возможно в течение одного-двух лет и что конфликт не должен препятствовать евроинтеграции Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум "разгромом власти"
21 октября, 01:36
 
В миреМолдавияВильнюсТираспольИлан ШорМайя СандуОБСЕЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала