Оппозиция Молдавии обеспокоилась из-за закупок Минобороны западного оружия
Оппозиционер Шор обеспокоился из-за закупок Минобороны Молдавии западного оружия
© Фото : Vitneanski Iurii/TelegramАктивисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии
Активисты блока "Победа" провели в Кишиневе одиночные пикеты против милитаризации Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность решением министерства обороны республики о приобретении западного вооружения, отметив, что подобные действия лишь усиливают напряженность и не способствуют стабильности в регионе.
В пятницу пресс-служба минобороны сообщила, что глава ведомства Анатолий Носатый находится с визитом в Вильнюсе, где обсудил вопросы сотрудничества в оборонной сфере с литовским коллегой Лауринасом Касчунасом. СМИ в Молдавии ряд Telegaram-каналов, среди которых "Молдова онлайн", "Молдавский вагон", "Первый в Молдове" распространили публикации, в которых говорится, что Вильнюс направит Кишиневу 4 миллиона евро и предоставит вооружение, включая беспилотники, антидроновые системы, тепловизоры и противотанковые гранатометы.
"Министр обороны Носатый слетал в Вильнюс и подписал соглашение с министром обороны Литвы на поставку в Молдавию беспилотников, антидроновых систем, тепловизоров и противотанковых гранатометов. Значит, переговоров с Тирасполем режим Майи Санду не хочет, а западного оружия - очень даже," - написал Шор в своём блоге.
Политик также напомнил, что Тирасполь неоднократно предлагал варианты мирного сосуществования с Кишинёвом, включая конфедерацию, которая позволила бы Приднестровью сохранить свою культурную и языковую идентичность.
"Однако, диалога не происходит. К чему готовишься, Майя? К войне? Втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — судя по всему, таков план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию," — добавил Шор.
В течение своего президентства Майя Санду ни разу не встретилась с лидерами Приднестровья. Она заявляла, что решение "приднестровской проблемы" возможно в течение одного-двух лет и что конфликт не должен препятствовать евроинтеграции Молдавии.
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