Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре
Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за экс-генпрокурора Стояногло
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) призвала своих членов и сторонников во втором туре выборов президента проголосовать за бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.
"Политисполком ЦК ПКРМ постановляет: призвать всех членов ПКРМ и наших сторонников, а также всех патриотически настроенных граждан Республики Молдова принять активное участие в голосовании во втором туре выборов президента и проголосовать против М.Санду, отдав свой голос за Александра Стояногло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты погалают, что второй мандат Санду грозит стране "утратой суверенитета, молдавской идентичности, нейтрального статуса и нормальных отношений со всеми странами".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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