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Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре - РИА Новости, 25.10.2024
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14:41 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980079074.html
Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре
Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре - РИА Новости, 25.10.2024
Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре
Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) призвала своих членов и сторонников во втором туре выборов президента проголосовать за бывшего генпрокурора,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:41
2024-10-25T14:41
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гагаузия
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майя санду
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снг
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) призвала своих членов и сторонников во втором туре выборов президента проголосовать за бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы. "Политисполком ЦК ПКРМ постановляет: призвать всех членов ПКРМ и наших сторонников, а также всех патриотически настроенных граждан Республики Молдова принять активное участие в голосовании во втором туре выборов президента и проголосовать против М.Санду, отдав свой голос за Александра Стояногло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии. Коммунисты погалают, что второй мандат Санду грозит стране "утратой суверенитета, молдавской идентичности, нейтрального статуса и нормальных отношений со всеми странами". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за Стояногло во втором туре

Партия коммунистов Молдавии призвала голосовать за экс-генпрокурора Стояногло

© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) призвала своих членов и сторонников во втором туре выборов президента проголосовать за бывшего генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.
"Политисполком ЦК ПКРМ постановляет: призвать всех членов ПКРМ и наших сторонников, а также всех патриотически настроенных граждан Республики Молдова принять активное участие в голосовании во втором туре выборов президента и проголосовать против М.Санду, отдав свой голос за Александра Стояногло", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Коммунисты погалают, что второй мандат Санду грозит стране "утратой суверенитета, молдавской идентичности, нейтрального статуса и нормальных отношений со всеми странами".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Санду вызвала Стояногло на дебаты
21 октября, 14:32
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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