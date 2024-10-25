https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980032770.html

В молдавской оппозиции заявили о непрерывных обысках из-за давления властей

В молдавской оппозиции заявили о непрерывных обысках из-за давления властей - РИА Новости, 25.10.2024

В молдавской оппозиции заявили о непрерывных обысках из-за давления властей

Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" после первого тура выборов президента сталкиваются с непрерывными обысками, поскольку власть решила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:48

2024-10-25T12:48

2024-10-25T12:48

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" после первого тура выборов президента сталкиваются с непрерывными обысками, поскольку власть решила давать на всех, кто пытается дать ей отпор, заявил лидер входящий в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу. Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. Кроме того, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обыски в пятницу прошли и у представителей власти автономии. "Мы с коллегами по блоку "Победа" уже давно привыкли, что в наши офисы и дома в любую секунду могут ворваться люди в форме и перевернуть все вверх дном. Но после провальных для президентки выборов — беспредел достиг апогея. Обыски проходят в режиме 24/7, объятая бессильной злобой, Санду решила обрушить перед вторым туром всю мощь своей репрессивной машины на тех, кто посмел громко заявить, что ее насквозь прогнившая власть нам не нужна", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, обыски проходят во всех районах страны, их целью становятся не только активисты блока Победа, но и члены исполкома Гагаузии, депутатов Народного собрания автономии, бизнесмены и общественные деятели. "Возникает закономерный вопрос: а стала бы себя так вести президент, будь она и вправду уверена в своей "уверенной победе", о которой лицемерно талдычит в своих роликах? А еще хотелось бы узнать, будут ли хоть какие-то доказательства мифического "массового подкупа", о которой уже раструбили представители партии "Действие и солидарность" и их европейские патроны?" - добавил Лунгу. В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.

https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

https://ria.ru/20241025/moldavija-1979995163.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, выборы в молдавии — 2024