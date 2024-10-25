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Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов - РИА Новости, 25.10.2024
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11:13 25.10.2024 (обновлено: 11:18 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1979993942.html
Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов
Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов - РИА Новости, 25.10.2024
Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов
Бывший кандидат президенты Молдавии Ион Кику заявил, что его Партия развития и объединения Молдавии обратилась в суд с требованием аннулировать решение ЦИК о... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:13
2024-10-25T11:18
молдавия
в мире
кишинев
гагаузия
майя санду
ион кику
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Бывший кандидат президенты Молдавии Ион Кику заявил, что его Партия развития и объединения Молдавии обратилась в суд с требованием аннулировать решение ЦИК о признании итогов выборов главы республики и проведение второго тура из-за многочисленных нарушений"Центральная избирательная комиссия не смогла обеспечить демократические выборы в Молдавии, а их результаты были фальсифицированы. Мои права, как кандидата, и моего электората были нарушены ЦИК и другими органами. В связи с этим Партия развития и объединения Молдавии подала запрос в Апелляционную палату Кишинева об аннулировании решения ЦИК о централизации итогово голосования на выборах президента 20 октября и проведении второго тура выборов", - заявил Кику на брифинге.По его словам, ЦИК проигнорировала многочисленные нарушения, включая использованием административного ресурса, использование в избирательной кампании несовершеннолетних и представителей религиозного культа. Кику подчеркнул, что представители ЦИК могут быть привлечены к ответственностиПервый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, майя санду, ион кику, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов

Молдавская партия Кику требует отменить итоги выборов президента

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Бывший кандидат президенты Молдавии Ион Кику заявил, что его Партия развития и объединения Молдавии обратилась в суд с требованием аннулировать решение ЦИК о признании итогов выборов главы республики и проведение второго тура из-за многочисленных нарушений
"Центральная избирательная комиссия не смогла обеспечить демократические выборы в Молдавии, а их результаты были фальсифицированы. Мои права, как кандидата, и моего электората были нарушены ЦИК и другими органами. В связи с этим Партия развития и объединения Молдавии подала запрос в Апелляционную палату Кишинева об аннулировании решения ЦИК о централизации итогово голосования на выборах президента 20 октября и проведении второго тура выборов", - заявил Кику на брифинге.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу
24 октября, 00:10
По его словам, ЦИК проигнорировала многочисленные нарушения, включая использованием административного ресурса, использование в избирательной кампании несовершеннолетних и представителей религиозного культа. Кику подчеркнул, что представители ЦИК могут быть привлечены к ответственности
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России
24 октября, 19:53
 
МолдавияВ миреКишиневГагаузияМайя СандуИон КикуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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