Молдавская партия экс-кандидата в президенты требует отменить итоги выборов
Молдавская партия Кику требует отменить итоги выборов президента
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Бывший кандидат президенты Молдавии Ион Кику заявил, что его Партия развития и объединения Молдавии обратилась в суд с требованием аннулировать решение ЦИК о признании итогов выборов главы республики и проведение второго тура из-за многочисленных нарушений
"Центральная избирательная комиссия не смогла обеспечить демократические выборы в Молдавии, а их результаты были фальсифицированы. Мои права, как кандидата, и моего электората были нарушены ЦИК и другими органами. В связи с этим Партия развития и объединения Молдавии подала запрос в Апелляционную палату Кишинева об аннулировании решения ЦИК о централизации итогово голосования на выборах президента 20 октября и проведении второго тура выборов", - заявил Кику на брифинге.
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По его словам, ЦИК проигнорировала многочисленные нарушения, включая использованием административного ресурса, использование в избирательной кампании несовершеннолетних и представителей религиозного культа. Кику подчеркнул, что представители ЦИК могут быть привлечены к ответственности
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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