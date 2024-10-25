https://ria.ru/20241025/moldavija-1979995163.html

В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа"

В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа" - РИА Новости, 25.10.2024

В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа"

Полиция Молдавии задержала на 72 часа лидера территориальной ячейки блока "Победа" в Унгенском районе, его подозревают в подкупе избирателей. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

в мире

молдавия

промсвязьбанк

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала на 72 часа лидера территориальной ячейки блока "Победа" в Унгенском районе, его подозревают в подкупе избирателей. Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. "Лидер преступной группировки из Унген, входящей в преступную организацию "Шор", задержан сотрудниками правоохранительных органов на 72 часа. Женщина сообщила правоохранителям, что получила от местного лидера группы финансовые средства в размере 1500 леев (83 доллара - ред.), чтобы проголосовать за определенного кандидата на президентских выборах и проголосовать "нет" на референдуме", - сообщается в Telegram-канале полиции. Полиция и прокуратура провели санкционированные обыски в доме и штаб-квартире 26-летнего лидера группы в районе Унгены. В результате были также обнаружены списки наблюдателей, которым должны были перечислить деньги за влияние на выбор избирателей. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы; Во вторник полиция Молдавии безосновательно обвинила "Промсвязьбанк" в подкупе участников референдума о евроинтеграции, при этом никаких конкретных доказательств такого подкупа и связи с ним банка молдавская полиция не предъявила. В ведомстве также сообщали, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием из-за якобы подкупа участников референдума, который прошел 20 октября. Начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну утверждает, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20241025/gagauzija-1979972629.html

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, промсвязьбанк, евросоюз, выборы в молдавии — 2024