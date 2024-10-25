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В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа"
В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа" - РИА Новости, 25.10.2024
В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа"
Полиция Молдавии задержала на 72 часа лидера территориальной ячейки блока "Победа" в Унгенском районе, его подозревают в подкупе избирателей. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:19
2024-10-25T11:19
2024-10-25T11:19
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала на 72 часа лидера территориальной ячейки блока "Победа" в Унгенском районе, его подозревают в подкупе избирателей. Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. "Лидер преступной группировки из Унген, входящей в преступную организацию "Шор", задержан сотрудниками правоохранительных органов на 72 часа. Женщина сообщила правоохранителям, что получила от местного лидера группы финансовые средства в размере 1500 леев (83 доллара - ред.), чтобы проголосовать за определенного кандидата на президентских выборах и проголосовать "нет" на референдуме", - сообщается в Telegram-канале полиции. Полиция и прокуратура провели санкционированные обыски в доме и штаб-квартире 26-летнего лидера группы в районе Унгены. В результате были также обнаружены списки наблюдателей, которым должны были перечислить деньги за влияние на выбор избирателей. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы; Во вторник полиция Молдавии безосновательно обвинила "Промсвязьбанк" в подкупе участников референдума о евроинтеграции, при этом никаких конкретных доказательств такого подкупа и связи с ним банка молдавская полиция не предъявила. В ведомстве также сообщали, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием из-за якобы подкупа участников референдума, который прошел 20 октября. Начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну утверждает, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
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в мире, молдавия, промсвязьбанк, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Промсвязьбанк, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии задержали лидера ячейки блока "Победа"
В Молдавии задержали активиста "Победы", подозреваемого в подкупе избирателей
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости.
Полиция Молдавии задержала
на 72 часа лидера территориальной ячейки блока "Победа" в Унгенском районе, его подозревают в подкупе избирателей.
Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока "Победа" РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски.
"Лидер преступной группировки из Унген, входящей в преступную организацию "Шор", задержан сотрудниками правоохранительных органов на 72 часа. Женщина сообщила правоохранителям, что получила от местного лидера группы финансовые средства в размере 1500 леев (83 доллара - ред.), чтобы проголосовать за определенного кандидата на президентских выборах и проголосовать "нет" на референдуме", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Полиция и прокуратура провели санкционированные обыски в доме и штаб-квартире 26-летнего лидера группы в районе Унгены. В результате были также обнаружены списки наблюдателей, которым должны были перечислить деньги за влияние на выбор избирателей. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы;
Во вторник полиция Молдавии безосновательно обвинила "Промсвязьбанк
" в подкупе участников референдума о евроинтеграции, при этом никаких конкретных доказательств такого подкупа и связи с ним банка молдавская полиция не предъявила. В ведомстве также сообщали, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием из-за якобы подкупа участников референдума, который прошел 20 октября. Начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну утверждает, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".