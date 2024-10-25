https://ria.ru/20241025/modi-1980039623.html

Моди рассказал о сотрудничестве Индии и Германии в области реформ в ООН

Моди рассказал о сотрудничестве Индии и Германии в области реформ в ООН - РИА Новости, 25.10.2024

Моди рассказал о сотрудничестве Индии и Германии в области реформ в ООН

Индия и Германия продолжат сотрудничество с целью реформирования Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Индия и Германия продолжат сотрудничество с целью реформирования Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Мы также согласны с тем, что глобальные форумы, созданные в двадцатом веке, не способны справиться с вызовами двадцать первого века. Необходимы реформы и в других многосторонних институтах, включая Совет Безопасности ООН. Индия и Германия продолжат активно сотрудничать в этом направлении", - сказал он. Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html

https://ria.ru/20240912/indiya-1972300372.html

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в мире, индия, германия, бразилия, нарендра моди, олаф шольц, оон