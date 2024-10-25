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Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу Мочальникова - РИА Новости, 25.10.2024
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14:47 25.10.2024 (обновлено: 14:48 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980081935.html
Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу Мочальникова
Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу Мочальникова - РИА Новости, 25.10.2024
Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу Мочальникова
Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра энергетики Сергея Мочальникова, передает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:47
2024-10-25T14:48
происшествия
россия
москва
наталия конева
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
анатолий яновский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра энергетики Сергея Мочальникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Коневой Наталье Ивановне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", - огласила решение судья Наталия Фигурина. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, отмечая, что Конева имеет ряд заболеваний и приобщив справки и выписной эпикриз из медучреждения. Кроме того, адвокат ссылался на ее заслуги, среди которых награды" Трудовая слава" первой, второй и третьей степени, грамота от министра энергетики. Конева – один из фигурантов дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу. Конева занимает пост замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. ФГБУ "ГУРШ" с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России. По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве. Были задержаны Мочальников, Яновский и двое заместителей директора бюджетного учреждения.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
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происшествия, россия, москва, наталия конева, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Москва, Наталия Конева, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Анатолий Яновский, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу Мочальникова

Суд арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Коневу, фигурантку дела Мочальникова

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра энергетики Сергея Мочальникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Коневой Наталье Ивановне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", - огласила решение судья Наталия Фигурина.
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Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, отмечая, что Конева имеет ряд заболеваний и приобщив справки и выписной эпикриз из медучреждения. Кроме того, адвокат ссылался на ее заслуги, среди которых награды" Трудовая слава" первой, второй и третьей степени, грамота от министра энергетики.
Конева – один из фигурантов дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу.
Конева занимает пост замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. ФГБУ "ГУРШ" с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России.
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По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".
Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве. Были задержаны Мочальников, Яновский и двое заместителей директора бюджетного учреждения.
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