https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980026608.html

Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения

Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.10.2024

Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:40

2024-10-25T12:40

2024-10-25T13:07

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Мочальникову Сергею Викторовичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)... Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Мочальникову до 24 декабря", - сказала собеседница агентства.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что органы МВД совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, Мочальникову вменяется злоупотреблении должностными полномочиями.

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происшествия, россия, москва, ирина волк, анатолий яновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)