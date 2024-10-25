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Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.10.2024
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12:40 25.10.2024 (обновлено: 13:07 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980026608.html
Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения
Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения - РИА Новости, 25.10.2024
Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения
Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:40
2024-10-25T13:07
происшествия
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москва
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Мочальникову Сергею Викторовичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)... Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Мочальникову до 24 декабря", - сказала собеседница агентства.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что органы МВД совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, Мочальникову вменяется злоупотреблении должностными полномочиями.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, анатолий яновский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Анатолий Яновский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанному замминистра энергетики Мочальникову избрали меру пресечения

Суд в Москве отправил Мочальникова под домашний арест

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкСергей Мочальников
Сергей Мочальников - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сергей Мочальников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 24 декабря заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Мочальникову Сергею Викторовичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)... Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Мочальникову до 24 декабря", - сказала собеседница агентства.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что органы МВД совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, Мочальникову вменяется злоупотреблении должностными полномочиями.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
24 октября, 20:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкАнатолий ЯновскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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