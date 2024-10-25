https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980020358.html

Материалы об аресте замминистра энергетики Мочальникова поступили в суд

Материалы об аресте замминистра энергетики Мочальникова поступили в суд - РИА Новости, 25.10.2024

Материалы об аресте замминистра энергетики Мочальникова поступили в суд

В Никулинский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:29

2024-10-25T12:29

2024-10-25T12:39

происшествия

москва

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Никулинский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Мочальникову", - сказала собеседница агентства.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России Сергея Мочальникова и Анатолия Яновского, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.Она также отметила, что противоправная деятельность была выявлена с участием Росфинмониторинга и Минэнерго. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста.В ходе расследования выявлена возможная причастность руководителей Минэнерго к хищениям бюджетных средств. Четверо задержаны, включая заместителя министра, добавила Волк.В Минэнерго РФ ранее сообщили РИА Новости, что проводились следственные мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников министерства, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241025/mvd-1979968783.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России Задержанный замминистра энергетики России подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Волк. 2024-10-25T12:29 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)