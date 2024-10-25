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Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам - РИА Новости, 25.10.2024
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19:54 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mobilizatsiya-1980177214.html
Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам
Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам - РИА Новости, 25.10.2024
Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам
Украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:54
2024-10-25T19:54
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) снова начали рейды по ресторанам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание опубликовало видео, предположительно, снятое в одном из ресторанов украинской столицы. На ролике в помещении заведения собралась группа людей в форме ВСУ и полиции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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в мире, киев, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам

"Страна.ua": украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам

© Douglas Macgregor/XCотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Douglas Macgregor/X
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) снова начали рейды по ресторанам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание опубликовало видео, предположительно, снятое в одном из ресторанов украинской столицы. На ролике в помещении заведения собралась группа людей в форме ВСУ и полиции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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