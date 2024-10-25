https://ria.ru/20241025/mobilizatsiya-1980177214.html

Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам

Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам - РИА Новости, 25.10.2024

Украинские СМИ сообщили о возобновлении рейдов по ресторанам

Украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:54

2024-10-25T19:54

2024-10-25T19:54

в мире

киев

украина

днепропетровск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954673344_0:147:600:485_1920x0_80_0_0_c95bef9a45e1f966ef88b34757fdfc60.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские военкоматы возобновили рейды по ресторанам, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) снова начали рейды по ресторанам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Издание опубликовало видео, предположительно, снятое в одном из ресторанов украинской столицы. На ролике в помещении заведения собралась группа людей в форме ВСУ и полиции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977737194.html

киев

украина

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины