https://ria.ru/20241025/minoborony-1980153466.html

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024

Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Российские вертолёты Ка-52М поразили опорный пункт украинских войск в курском приграничье и сорвали ротацию ВСУ, несмотря на то, что противник пытался их... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:17

2024-10-25T18:17

2024-10-25T19:38

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М поразили опорный пункт украинских войск в курском приграничье и сорвали ротацию ВСУ, несмотря на то, что противник пытался их "облучать", сообщили в Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолётчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. Уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника."Задача... уничтожение живой силы противника, находящейся в лесопосадке, опорный пункт так называемый... По докладу авиационного наводчика, все неуправляемые авиационные ракеты попали в цель, цель была поражена... Было облучение, но пуска ракеты по нам мы не наблюдали. Бортовой комплекс обороны сработал штатно, отстрелились тепловые ловушки, всё хорошо", - сказал лётчик вертолёта.

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html

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Боевой вылет экипажей Ка-52М в курском приграничье Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. 2024-10-25T18:17 true PT0M39S

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мино райола, курская область