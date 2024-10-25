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Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024
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18:17 25.10.2024 (обновлено: 19:38 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980153466.html
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Российские вертолёты Ка-52М поразили опорный пункт украинских войск в курском приграничье и сорвали ротацию ВСУ, несмотря на то, что противник пытался их... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:17
2024-10-25T19:38
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
мино райола
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М поразили опорный пункт украинских войск в курском приграничье и сорвали ротацию ВСУ, несмотря на то, что противник пытался их "облучать", сообщили в Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолётчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. Уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника."Задача... уничтожение живой силы противника, находящейся в лесопосадке, опорный пункт так называемый... По докладу авиационного наводчика, все неуправляемые авиационные ракеты попали в цель, цель была поражена... Было облучение, но пуска ракеты по нам мы не наблюдали. Бортовой комплекс обороны сработал штатно, отстрелились тепловые ловушки, всё хорошо", - сказал лётчик вертолёта.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
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Боевой вылет экипажей Ка-52М в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мино райола, курская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Мино Райола, Курская область
Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ка-52М поразили "опорник" и сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М поразили опорный пункт украинских войск в курском приграничье и сорвали ротацию ВСУ, несмотря на то, что противник пытался их "облучать", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вертолётчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск и провели пуски ракет по координатам авиационного наводчика. Уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
"Задача... уничтожение живой силы противника, находящейся в лесопосадке, опорный пункт так называемый... По докладу авиационного наводчика, все неуправляемые авиационные ракеты попали в цель, цель была поражена... Было облучение, но пуска ракеты по нам мы не наблюдали. Бортовой комплекс обороны сработал штатно, отстрелились тепловые ловушки, всё хорошо", - сказал лётчик вертолёта.
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