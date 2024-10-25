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ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья
ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья
Российская авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 15 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:21
2024-10-25T14:21
2024-10-25T14:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 15 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесены удары по резервам восьми бригад ВСУ в шести районах Сумской области.
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья
Минобороны: авиация и артиллерия поразили 15 украинских бригад в Курской области