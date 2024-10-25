https://ria.ru/20241025/minoborony-1980072746.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья

ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья - РИА Новости, 25.10.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в 21 районе курского приграничья

Российская авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 15 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 15 украинских бригад в 21 приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесены удары по резервам восьми бригад ВСУ в шести районах Сумской области.

https://ria.ru/20241025/kurskaya-1980070142.html

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