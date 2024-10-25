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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 300 человек и десять единиц бронетехники, в том числе танк, четыре украинских военнослужащих сдались в плен,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:03
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 300 человек и десять единиц бронетехники, в том числе танк, четыре украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли более 300 солдат в Курской области, более 26,5 тысячи, за все время