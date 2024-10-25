https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:22
2024-10-25T13:22
2024-10-25T13:22
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. На видео показан мощный взрыв. По данным ведомства, авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР
Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны.
2024-10-25T13:22
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
МО РФ показало видео поражения ФАБ-3000 пункта дислокации ВСУ в районе Курахово