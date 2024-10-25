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Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:22
2024-10-25T13:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. На видео показан мощный взрыв. По данным ведомства, авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.
https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html
донецкая народная республика
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР
Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

МО РФ показало видео поражения ФАБ-3000 пункта дислокации ВСУ в районе Курахово

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.
На видео показан мощный взрыв.
По данным ведомства, авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.
Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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