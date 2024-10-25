https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html

Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024

Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:22

2024-10-25T13:22

2024-10-25T13:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР. На видео показан мощный взрыв. По данным ведомства, авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.

https://ria.ru/20241024/operatory-1979742033.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР Авиаударом с применением ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны. 2024-10-25T13:22 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф