https://ria.ru/20241025/minoborony-1980042609.html
В российский плен за неделю сдались более 50 солдат ВСУ
В российский плен за неделю сдались более 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
В российский плен за неделю сдались более 50 солдат ВСУ
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 - в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:16
2024-10-25T13:16
2024-10-25T13:28
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954600640_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f244456edd18bd565b40548a0e01635f.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 - в Курской области, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 - в Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954600640_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_c37efac1b7524c2e5026e2b8c3252ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В российский плен за неделю сдались более 50 солдат ВСУ
Минобороны: за неделю на линии соприкосновения в плен сдались 55 солдат ВСУ